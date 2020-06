Hitman 3: IO Interactive bringt Agent 47 auf die PlayStation 5

Alle Infos, Gerüchte & Termine im Überblick

Sony hat heute im Rahmen des PS5-Events einen neuen Teil der Hitman-Reihe angekündigt, mit dem die World-of-Assassination-Triologie rund um Agent 47 abgeschlossen werden soll. Der Profikiller Agent 47 wird dabei auf der PlayStation 5 an einigen exotischen Orten zu sehen sein.Hitman 3 soll im Januar 2021 das Licht der Welt erblicken. Damit wird das Spiel offenbar nicht direkt zum Launch der PlayStation 5 verfügbar sein, aber wohl kurz danach nachgeliefert werden. Die vorherigen Teile der Spiele-Reihe wurden in Episoden ausgeliefert. Ob das Episodenmodell auch bei Hitman 3 wie­der zum Ein­satz kommt, hat IO Interactive allerdings bislang nicht verraten. Womöglich werden weitere Details hierzu in Kürze bekanntgegeben.