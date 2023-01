Hitman World of Assassination - Trailer zum Start der Spielesammlung

IO Interactive hat die bisher separat erhältlichen Spiele Hitman, Hitman 2 und Hitman 3 zusammengelegt und bietet diese künftig als einheitliche Erfahrung unter dem Label World of Assassination an. Ebenfalls neu ist der bereits vor einer Weile angekündigte, aber mehrmals verschobene Freelancer-Modus. In einem Trailer stellen die Entwickler die neue Sammlung genauer vor.Mit dem Schritt werden die drei ohnehin schon vernetzten Hitman-Titel von 2016, 2018 und 2021 nun endgültig verschmolzen. Technische Probleme bei der Übernahme älterer Inhalte zu Hitman 3 sollen damit endgültig der Vergangenheit angehören. Und auch der Einstieg in die Welt des Auftragskillers Agent 47 dürfte für Neulinge nun deutlich einfacher sein.Hitman: World of Assassination enthält Missionen an insgesamt 21 Schauplätzen, neben der Kampagne sind weiterhin die Eskalationsquests, die von anderen Spielern erstellten Contracts-Szenarien, die "Schwer zu fassende Ziele"-Herausforderungen sowie der Sniper-Modus verfügbar. Neu ist außerdem der Freelancer-Modus, in dem Spieler der Reihe nach Verbrechersyndikate zum Fall bringen und dazu verschiedene Missionen absolvieren müssen.Mit der Umstellung sind Hitman 1 bis 3 aus den Stores verschwunden, stattdessen gibt es dort nun nur noch Hitman: World of Assassination als Standard- und Deluxe-Editionen. Für Besitzer von Hitman 3 vollzieht sich der Wechsel zu World of Assassination automatisch und ohne zusätzliche Kosten.