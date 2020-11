Halo 4 - Microsoft zeigt den Launch-Trailer zur PC-Version

Die Halo-Reihe war über viele Jahre exklusiv für die Konsolen von Microsoft erhältlich, allerdings wurden die Spiele inzwischen nach und nach als Teil der Master Chief Collection auch für den PC umgesetzt. Heute erscheint nun schließlich auch Halo 4 für Windows-Rechner und vervollständigt damit die Spielesammlung.Den Start begleitet ein neuer Trailer, der sowohl Ausschnitte aus der PC-Version als auch aus der Konsolenfassung zeigt. In Halo 4 kehrt der Master Chief ein weiteres Mal zurück, um sich einer uralten Macht entgegenzustellen. Auf dem PC läuft das Spiel in 4K-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde. Neben der Kampagne ist auch der Multiplayer mit insgesamt 25 klassischen Karten enthalten.Halo 4 kann auf dem PC sowohl einzeln als auch als Teil der Master Chief Collection erworben werden. Die Sammlung enthält außerdem Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary sowie Halo 3. Mit Halo: Infinite befindet sich derzeit ein weiterer Teil in der Ent­wick­lung. Dieser erscheint voraussichtlich 2021 für den PC, die Xbox One und die Xbox Series X