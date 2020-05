Halo 2: Anniversary - Trailer zum Start der neuen PC-Version

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Microsoft hat Halo 2: Anniversary nun auch auf dem PC als Teil der Master Chief Collection verfügbar gemacht. Besitzer der Sammlung können den zweiten Teil der Reihe ab sofort ohne zusätzliche Kosten herunterladen und spielen. Zum Start gibt es einen neuen Trailer zum Spiel.Die nun veröffentlichte Version von Halo 2 wurde speziell für den PC angepasst und bietet bei entsprechend leistungsfähiger Hardware bis zu 4K und mindestens 60 fps. Die Steue­rung wurde speziell fürs Spielen mit Tastatur und Maus optimiert. Enthalten ist die Kam­pa­gne mit insgesamt 15 Missionen, in denen der Spieler in die Rolle des Master Chief schlüp­fen. Im Multiplayer stehen sieben Karten aus Halo 2: Anniversary und 25 weitere aus dem originalen Halo 2 bereit.Wie bereits eingangs beschrieben ist Halo 2: Anniversary Bestandteil der Master Chief Collection, es kann aber auch separat im Microsoft Store sowie via Steam gekauft werden. Weitere Teile der Reihe sollen noch im Verlauf dieses Jahres folgen.