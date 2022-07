Gratis-Spiele: Nintendo Switch erhält neue NES- und SNES-Klassiker

Weitere Klassiker aus dem NES-, SNES- und N64-Universum

Kosten der Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft

Nintendo Switch-Besitzer mit aktiver Online-Mitgliedschaft können sich ab sofort über einen Retro-Spiele-Nachschub freuen. Die Emulatoren für NES- und SNES-Games enthalten jetzt die drei "neuen" Titel Fighter's History, Kirby's Avalanche und Daiva Story 6: Imperial of Nisartia. Letzteres wird als Sidescroller bzw. Shooter zum ersten Mal in der westlichen Welt veröffentlicht. Ein Vorgeschmack liefert der obige Trailer. Abseits des Online-Abos fallen für die drei Klassiker keine zusätzlichen Kosten an.Mit dem heutigen Update verlängern die Japaner die Liste an NES- und Super Nintendo-Titeln, die bereits in einer Vielzahl für die Nintendo Switch bereitstehen. Zu den namhafteren Games gehören dabei Klassiker wie zum Beispiel Star Fox, F-Zero, Super Mario Kart, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Dr. Mario, Super Mario Bros. 3, Donkey Kong und Pilotwings.Besitzt mal zusätzlich das Erweiterungspaket, stehen Switch-Spielern zusätzliche Titel aus dem Nintendo 64-Universum zur Verfügung. Darunter die Retro-Highlights und Nachfolger ihrer NES- und SNES-Versionen, wie Super Mario 64, Mario Kart 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Majora's Mask, Lylat Wars oder auch Pokémon Snap.Im Gegensatz zum Xbox Game Pass oder dem PlayStation Plus-Abo halten sich die Kosten für die Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft in Grenzen. Für das Basis-Paket werden monatlich 3,99 Euro oder jährlich 19,99 Euro fällig. Inklusive Erweiterungspaket steigt der Preis auf 39,99 Euro pro Jahr. Über die "kostenlosen" Retro-Spiele hinaus sind der Online-Multiplayer, Cloud-Speicherstände und zusätzliche Inhalte - beispielsweise für Mario Kart 8 Deluxe und Animal Crossing - enthalten.