Project Eve - Erste Ausschnitte aus der PS5-Version des Actionspiels

Sony hat beim PlayStation-Showcase am Donnerstagabend auch einen neuen Trailer zu Project Eve geteilt, das sich schon seit einer Weile beim koreanischen Studio ShiftUp in der Entwicklung befindet. Einen Erscheinungstermin gibt es zwar auch immer noch nicht, zumindest zeigt das rund vier Minuten lange Video aber reichlich neues Gameplay aus dem Actionspiel. Zudem steht fest, dass dieses (auch) für die PS5 erscheint.Project Eve versetzt Spieler in die Rolle der Protagonistin Eve, die in einer postapokalyptischen Zukunft einige recht bizarre Kreaturen bekämpfen und so die Erde retten muss. Im Video zerlegt die Heldin einige dieser sogenannten NA:tives mit ihrem Schwert - die perfekt choreografierten Metzelei erinnert dabei ein wenig an Spiele wie Devil May Cry oder Bayonetta.Project Eve wurde vor zwei Jahren erstmalig vorgestellt und damals für den PC, die PlayStation 4 sowie Xbox One angekündigt. Beim PlayStation-Showcase war nur von einer PlayStation 5-Version die Rede, sodass derzeit noch nicht ganz klar ist, für welche Plattformen das Spiel letztendlich in den Handel kommt.