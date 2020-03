Ghost of Tsushima: Story-Trailer und Release-Termin zum PS4-Spiel

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Sony und der Entwickler Sucker Punch haben den offiziellen Erscheinungstermin des PS4-exklusiven Ghost of Tsushima bekanntgegeben. Demnach erscheint das Spiel am 26. Juni 2020. Begleitet wurde die Ankündigung von einem brandneuen Story-Trailer.Ghost of Tsushima erzählt die Geschichte des japanischen Kriegers Jin Sakai, der im 13. Jahrhundert auf der abgelegenen Insel Tsushima seine Heimat gegen Invasoren aus der Mongolei verteidigt. Um dies zu schaffen, muss Jin aber die traditionellen Wege der Samurai hinter sich lassen und einen vollkommen neuen Pfad beschreiten. Im neuen Video lernen wir unter anderem auch Jins Onkel und Lehrmeister Shimura sowie Khotun Khan, den Anführer der Mongolenarmee, genauer kennen.Neben einer Standardversion dürfen Käufer von Ghost of Tsushima auch zu einer Digital Deluxe Edition und physischen Special Edition mit zusätzlichen Inhalten greifen. Die Collector's Edition bietet zudem weitere Extras wie eine Masken-Replik, ein Kriegsbanner, eine Weltkarte, ein Artbook und ein Wickeltuch.