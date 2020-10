Ghost of Tsushima - Koop-Modus hat einen Termin und neuen Trailer

Mit Ghost of Tsushima ist das letzte große Exklusivspiel für Sonys PlayStation 4 zwar bereits erschienen, dieses wird demnächst aber noch einmal mit einem größeren Update bedacht, das unter anderem einen Koop-Modus mitbringt. Neben dem exakten Termin stellen Sony und Sucker Punch in einem neuen Trailer die Inhalte von Version 1.1 ein wenig genauer vor.Demnach erscheint das Update auf Version 1.1 am 16. Oktober 2020 als kostenloser Download für alle Besitzer von Ghost of Tsushima. Die wohl bedeutendste Neuerung dürfte dann der "Legends" getaufte Koop-Modus sein. Von der japanischen Mythologie inspiriert lässt dieser zwei Spieler mehrere Story-Missionen gemeinsam durchstehen oder an Über­le­bens-Missionen für bis zu vier Spieler teilnehmen.Mit Version 1.1 hält weiterhin die Funktion "Neues Spiel+" Einzug in die Kampagne. Wer Ghost of Tsushima bereits durchgespielt hat, kann so in einem weiteren Durchgang direkt mit bereits gelernten Techniken und gesammelten Objekten loslegen. Außerdem gibt es ein neues Pferd, neues Talismane und Waffenverbesserungen. Durch das Sammeln von Geist­blu­men lassen sich zudem neue Rüstungsfarben und -designs freischalten.