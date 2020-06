Ghost of Tsushima - Neuer Trailer warnt: 'Ein Sturm zieht auf'

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Sony und das Entwicklerstudio Sucker Punch haben einen neuen Trailer zu Ghost of Tsushima veröffentlicht, das in diesem Sommer exklusiv für die PlayStation 4 erscheint. Das Video vermittelt noch einmal einen recht guten Eindruck von der Atmosphäre des in Japan angesiedelten Titels.Da es sich bei dem "Ein Sturm zieht auf" betitelten Clip um einen reinen Cinematic-Trailer handelt, gibt es somit keinerlei neues Gameplay-Material zu sehen - was das Video aber nicht weniger sehenswert macht und dieses somit weiterhin die Vorfreude auf den letzten großen Exklusivtitel für Sonys PS4 weiter steigern dürfte. Das Spiel erscheint am 17. Juli 2020.Ghost of Tsushima spielt im alten Japan. Nach der Invasion der Mongolen steht die Insel Tsushima kurz vor ihrer Zerstörung. Der Samurai Jin Sakai versucht, seine Heimat vor den Angreifern verteidigen - auch wenn dies bedeutet, dass er sich von den alten Traditionen abwenden muss.