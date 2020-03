Game of Thrones Beyond the Wall - Strategiespiel für iOS gestartet

Behaviour Interactive hat in enger Zusammenarbeit mit dem Fernsehsender HBO ein Mobile-Spiel basierend auf der Serie Game of Thrones entwickelt. Game of Thrones Beyond the Wall ist ab sofort für iOS erhältlich, zum Start stellt der Entwickler das Strategiespiel in einem neuen Trailer ausführlich vor.Zeitlich ist die Geschichte von Game of Thrones Beyond the Wall 48 Jahre vor den Geschehnissen der Erfolgsserie angesiedelt. Nach dem Verschwinden des Kommandanten Brynden Rivers (Bloodraven) erhalten Spieler das Kommando über die Nachtwache und können bekannte Serienfiguren wie Melisandre, Jon Snow und Daenerys Targaryen steuern, wenn sie die Mauer verteidigen.Für Apple iOS ist Game of Thrones Beyond the Wall schon jetzt erhältlich, die Android-Version folgt hingegen erst am 3. April 2020. Interessierte können sich aber vorab registrieren, um so pünktlich an die Veröffentlichung erinnert zu werden.