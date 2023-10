Forza Motorsport: Microsoft zeigt den Launch-Trailer zum Rennspiel

Neue Spielmodi und Technikverbesserungen

Offiziell erscheint Forza Motorsport zwar erst in wenigen Tagen, für Käufer der Premium-Edition startet das Rennspiel aber schon heute. Dementsprechend hat Microsoft nun den Launch-Trailer veröffentlicht, der rund 90 Sekunden lang Eindrücke aus dem Spiel zeigt.Das Video zeigt natürlich nur einen kleinen Ausschnitt aus den Inhalten des Spiels. Denn: Forza Motorsport bietet zum Start mehr als 500 Fahrzeuge, die sich im Tuning-Shop mit über 800 Upgrades modifizieren lassen. Zunächst gibt es mehr als 20 Strecken, weitere werden allerdings nach dem Release noch hinzukommen.Solo-Spieler sollen vor allem im neuen Builders Cup-Karrieremodus auf ihre Kosten kommen. Diese können dort eine Reihe verschiedener Rennserien mit wechselnden Themenschwerpunkten absolvieren. Wer sich lieber mit Freunden (oder unbekannten Konkurrenten) messen möchte, darf dies in einer Reihe unterschiedlicher Multiplayer-Modi und Online-Events tun. Ein freies Spiel und diverse Trainingsoptionen gibt es ebenfalls.Beim Blick auf die Technik will Forza Motorsport mit einem neuen Physiksystem punkten. Die einzelnen Fahrzeugtypen steuern sich unterschiedlich und auch die Witterung beeinflusst das Fahrverhalten. Erstmals in der Reihe wechseln Tageszeit und Wetter dabei dynamisch.Forza Motorsport ist ab sofort in der Premium-Version spielbar, die Standard-Edition startet hingegen am 10. Oktober 2023 auf der Xbox Series X/S und auf dem PC. Das Spiel ist außerdem im Xbox Game Pass/PC Game Pass enthalten.