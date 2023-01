Forza Motorsport: Viele neue Spielszenen und Details zum Gameplay

Großer Sprung bei der Spielphysik

Racing mit 4K und 60 FPS

Microsoft und die Turn 10 Studios haben ein neues Video zu Forza Motorsport geteilt und gehen in diesem vor allem auf technischen Verbesserungen beim inzwischen achten Teil der Rennspielserie ein. Unter anderem geht es um die deutlich überarbeitete Grafik und Fahrphysik.Wann genau Forza Motorsport erscheint, ist leider weiterhin unklar. Zum Launch werden dann aber mehr als 500 unterschiedliche Fahrzeuge verfügbar sein, von denen über 100 zum ersten Mal mit dabei sind. Außerdem wird es mehr als 800 einzigartige Upgrades geben, mit denen Spieler die Autos modifizieren können.Besonders stolz ist das Team von Forza Motorsport auf das neue Physikmodell, welches einen größeren Sprung hinlegen soll als es bei Forza Motorsport 5, 6 und 7 zusammen der Fall war. Dies wird sich beispielsweise bei Beschädigungen oder Verschmutzungen der Autos zeigen, aber auch Einflüsse durch die Witterung einschließlich Temperatur haben direkte Auswirkungen auf das Fahrverhalten. Erstmals in der Reihe gibt es zudem ein dynamisches Wettersystem und einen dynamischen Tag-und-Nachtwechsel. Raytracing sorgt nicht nur für realistische Reflexionen auf den Lackierungen, sondern auch für Licht und Schatten auf den Strecken.Insgesamt wird es in Forza Motorsport 20 unterschiedliche Umgebungen geben, darunter 15 bekannte Fan-Lieblinge, sowie fünf vollkommen neue Regionen. Im Video ist etwa der Kyalami Grand Prix Circuit in Südafrika zu sehen. Sämtliche Rennstrecken werden mithilfe von Fotogrammmetrie und Laserscans für das Spiel umgesetzt, um so den realen Vorbildern möglichst nahezukommen. Auch Details jenseits der Strecke wie Vegetation und Zuschauer werden sorgfältig nachgebildet. Die Audio-Technologien Windows Sonic und Dolby Atmos versprechen zudem eine immersive Soundkulisse.Forza Motorsport erscheint für die Xbox Series X/S sowie für den PC (via Steam) und ist im Xbox Game Pass/PC Game Pass enthalten. Auf der Xbox Series X soll das Spiel in 4K und mit 60 FPS laufen, das hat das Studio Turn 10 jetzt auch bestätigt.