Forspoken - Neuer Trailer und Erscheinungstermin zum Action-RPG

Square Enix hat einen neuen Trailer zum Action-Rollenspiel Forspoken veröffentlicht, welches derzeit in Zusammenarbeit mit Luminous Productions entsteht. Dieser zeigt neue Spielszenen und gibt einen Vorgeschmack auf die deutsche Sprachausgabe. Außerdem steht jetzt auch das genaue Erscheinungsdatum für den PC und die PlayStation 5 fest.Forspoken erzählt die Geschichte der jungen New Yorkerin Frey Holland, die sich eines Tages plötzlich in der Fantasy-Welt Athia wiederfindet. Athia war einst ein schönes und florierendes Reich, das jedoch von einer schrecklichen Seuche, dem sogenannten "Bruch" heimgesucht wurde. Wenig überraschend stellt sich der Neuankömmling als letzte Hoffnung für die noch lebenden Einwohner Athias heraus und so beginnt ein magisches Abenteuer, bei dem Frey nicht nur so manch gefährliche Kreatur bezwingen, sondern auch das eine oder andere Geheimnis von Athia aufdecken muss.Forspoken erscheint am 24. Mai 2022 für die PlayStation 5 sowie auch zeitgleich für den PC. Eine Version für die Xbox Series X/S könnte frühestens zwei Jahre später folgen, da dann das Zeitfenster für die Konsolenexklusivität endet.