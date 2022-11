Forspoken: Neues Video stellt das magische Kampfsystem näher vor

Im Action-Rollenspiel Forspoken muss Heldin Frey die geheimnisvolle Welt Athia vor ihrem Untergang bewahren - glücklicherweise kann sie dabei auf ein breites Arsenal magischer Kräfte zurückgreifen, um es mit wilden Bestien und anderen Bedrohungen aufzunehmen.Nachdem Square Enix in einem Video erst kürzlich Freys Parkour-Skills erläutert hatte, geht das Studio in einem weiteren Deep-Dive-Trailer heute näher auf das Kampfsystem ein. Dieses ist ebenfalls Magie-basiert, wobei Frey verschiedene Arten von Zauberei nutzen und verbessern kann.So kann Frey durch Erlernen der erdbasierten, violettfarbenen Magie Projektile auf Gegner feuern, Kraftfelder erschaffen oder Verletzungen heilen. Die Feuer basierte, rote Magie eignet sich besonders gut für hitzige Nahkampfattacken - etwa mit einem brennenden Schwert oder explosiven Tritten. Später kann die Protagonistin auch noch blaue und grüne Magie erlernen.Im Video lernen wir zudem Freys Begleiter Reif näher kennen. Dieser magische Armreif kann nicht nur Schäden von seiner menschlichen Partnerin abwenden, sondern auch Gebiete sowie Gegner scannen und so nützliche Items beziehungsweise Schwachpunkte aufspüren.