Forspoken - Cinematic-Trailer stimmt auf den nahenden Release ein

Die Veröffentlichung des Action-Adventures Forspoken rückt langsam näher, weshalb Square Enix und der Entwickler Luminous Productions nun gemeinsam einen neuen Cinematic-Trailer veröffentlicht haben. Dieser stimmt mit einer durchaus sehenswerten Rendersequenz auf die magische Welt Athia ein.In Forspoken übernehmen Spieler die Rolle der jungen New Yorkerin Frey Holland, die sich eines Tages in dem geheimnisvollen Königreich Athia wiederfindet. Bei ihrer Suche nach einem Weg nach Hause muss sich die unfreiwillige Heldin der Geschichte mit so mancher Gefahr herumschlagen. Glücklicherweise gelangt Frey in den Besitz eines sprechenden Armreifs, der ihr magische Kräfte verleiht - ein paar davon sehen wir auch im neuesten Trailer.Forspoken erscheint am 24. Januar 2023 konsolenexklusiv für die PlayStation 5 . Eine PC-Version erscheint am selben Datum.