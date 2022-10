Forspoken: Neuer Trailer stellt die Parkour-Fähigkeiten der Heldin vor

Square Enix hat einen neuen Trailer zum Action-Adventure Forspoken veröffentlicht und stellt darin die verschiedenen Bewegungsmöglichkeiten der Heldin Frey ein wenig genauer vor. Diese helfen ihr nicht nur dabei, die magische Welt Athia zu erkunden, sondern können sich auch in brenzligen Situationen als äußerst nützlich erweisen.In Forspoken gelangt die Protagonistin Frey Holland aus bislang unbekannten Gründen von New York in das ihr unbekannte Königreich Athia. Dort angekommen, kann die junge Frau ein paar übernatürliche Fähigkeiten nutzen. Im Fokus des Videos stehen Freys magische Parkour-Techniken.Mit diesen ist die Heldin etwa in der Lage, sich besonders schnell fortzubewegen, zu schweben, übers Wasser zu gleiten oder an normalerweise unzugängliche Orte zu gelangen. Freys Fähigkeiten können aber auch genutzt werden, um schnell vor angreifenden Gegnern zu entkommen. Erfahrene Spieler kombinieren die Parkour-Tricks zudem mit Angriffstechniken zu besonders mächtigen Attacken.Forspoken erscheint am 24. Januar 2023 für den PC sowie die PlayStation 5