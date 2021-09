Forspoken: Neue Einblicke in Gameplay & Story des Action-Adventures

Square Enix hat erstmals einen etwas längeren Gameplay-Trailer zum Action-Adventure Forspoken gezeigt, welches derzeit beim noch recht jungen Entwicklerstudio Luminous Productions entsteht. Das Video verrät außerdem neue Details zur Geschichte, welche die Heldin Frey auf ihrer ungewöhnlichen Reise erlebt.Spieler übernehmen in Forspoken die Rolle der jungen Frau Frey Holland, die sich eines Tages plötzlich nicht mehr in ihrer Heimat New York City, sondern in der magischen Welt von Athia wiederfindet. Nach ihrer Ankunft ist Frey nicht nur von den fremdartige, aber dennoch wunderschönen Landschaften fasziniert, auch ihr neuer Begleiter namens Reif versetzt sie ins Staunen: bei diesen handelt es sich nämlich um ein sprechendes Armband.Wenig überraschend stellen sich die Bewohner von Athia jedoch längst nicht alle als unterstützend oder auch nur friedlich heraus und so muss Frey auf ihrer Suche nach einem Weg nach Hause gegen allerhand Monster kämpfen und sich auch den mächtigen Tantas stellen.Das ursprünglich unter dem Namen Project Athia angekündigte Spiel erscheint im Frühjahr 2022 für die PlayStation 5 und für den PC.