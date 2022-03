Forspoken: Im neuen Gameplay-Trailer prallen Welten aufeinander

Square Enix hat bei Sonys State of Play am späten Mittwochabend einen neuen Trailer zu Forspoken gezeigt. Das Video mit dem Titel "Welten prallen aufeinander" hält neue Eindrücke von der Welt Athia bereit, die für eine junge Frau Schauplatz eines magischen Abenteuers wird.Erst kürzlich mussten Square Enix und der Entwickler Luminous Productions das gemeinsame Projekt Forspoken vom Mai in den Oktober 2022 verschieben. Immerhin soll nun ein neuer Trailer über die doch recht lange Verschiebung hinwegtrösten, das Video zeigt die unfreiwillige Heldin Frey im Kampf mit verschiedenen Kreaturen, die das einst friedliche Reich Athia heimsuchen. Dabei kann Frey nicht nur eine Reihe verschiedener Zauberkräfte einsetzen, sondern mit ihrem akrobatischen Talent auch gekonnt gegnerischen Angriffen ausweisen.Sollte es zu keiner weiteren Verschiebung kommen, erscheint Forspoken am 11. Oktober 2022 für den PC und die PlayStation 5