Final Fantasy 7 Rebirth: Erster Trailer vom Summer Game Fest 2023

Final Fantasy 7 Rebirth ist das nächste große Kapitel des ambitionierten Remakes des siebten Teils der erfolgreichen Rollenspielreihe. Dieses hat das Studio Square Enix jetzt in einem neuen Trailer erstmals ausführlicher vorgestellt. Im Video gibt es ein Wiedersehen mit vielen bekannten Helden.Zugegeben: Es war keine besonders große Überraschung, dass es beim gestrigen Summer Game Fest einen ersten richtigen Trailer von Final Fantasy 7 Rebirth zu sehen gab, Fans der Reihe hatten aber dennoch allen Grund zur Freude. Das Video gewährt Ihnen nämlich viele Einblicke in das neue Abenteuer von Cloud Strife und Freunden, die nach ihrer Flucht aus Midgar nun in ganz Gaia nach Sephiroth suchen.Square Enix betont außerdem noch einmal, dass es sich um ein eigenständiges Abenteuer handelt. Vorkenntnisse aus dem Final Fantasy 7 Remake sind daher nicht zwingend erforderlich, obgleich sie sicherlich hilfreich sein mögen, um die Geschichte im vollen Umfang genießen zu können.Ein genaues Release-Datum wollte das Studio allerdings noch nicht nennen. Final Fantasy 7 Rebirth erscheint voraussichtlich Anfang 2024, zunächst dann exklusiv für die PlayStation 5 . Fest steht auch, dass das Spiel dann auf gleich zwei Discs ausgeliefert wird.