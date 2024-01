Final Fantasy 7 Rebirth: Neuer Trailer rückt Sephiroth in den Fokus

Zur Wiedergeburt bestimmt

Final Fantasy 7 Rebirth ist eines der vielversprechendsten Rollenspielprojekte, die in diesem Jahr erscheinen. Das nächste Kapitel im Remake-Projekt des wohl beliebtesten Teils der Reihe kommt Ende Februar für die PlayStation 5 in den Handel. Ein neuer Trailer stellt jetzt den Antagonisten in den Mittelpunkt.Gemeint ist hiermit natürlich Sephiroth, der für den gesamten Planeten eine ernst zu nehmende Bedrohung darstellt. Auch in Final Fantasy 7 Rebirth begleiten Spieler wieder Cloud, Tifa, Aerith, Barret sowie noch weitere Verbündete bei ihrem Kampf gegen legendären Schurken.Das Video zeigt nun viele neue Ausschnitte aus der deutsch synchronisierten Version des Spiels. Dazu gehören der "Kampf gegen das Grauen aus der Tiefe", die "Junon-Zeremonie", der "Nibelheim-Vorfall" sowie "erste Eindrücke von neu erdachten Kreaturen und Charakteren wie dem Midgardsormr", heißt es begleitend von Square Enix.Final Fantasy 7 Rebirth erscheint am 29. Februar 2024 für die PS5. Eine PC-Version folgt zu einem späteren Zeitpunkt, für diese wurde aber bisher noch kein Veröffentlichungsdatum verraten.