Fall Guys - Season 2 ist mit neuen Spielen und Kostümen gestartet

Season 2 des Überraschungserfolgs Fall Guys ist gestartet und bringt neben neuen Kostümen auch weitere Minispiele. Begleitet wurde der Startschuss zur neuen Saison von einem wie erwartet recht farbenfrohen Trailer, der auf die chaotischen Online-Wettkämpfe einstimmen soll.Season 1 von Fall Guys endete am 8. Oktober 2020, wurde aber sogleich von der nächsten Runde abgelöst. Season 2 macht sich das Mittelalter zum Thema, welches sich sowohl in den neuen Minispielen als auch den zusätzlichen Outfits bemerkbar macht. Wer möchte, kann sich nun also etwa als Ritter, Magier oder Drache verkleidet in zunächst vier neue Levels stürzen. Ein weiterer soll schon bald folgen.Neben neuen Emotes gibt es nun außerdem einen sogenannten "Show Selector", in dem speziell zusammengestellte Show und zeitlich limitierte Events bereitstehen, die stets einem bestimmten Gameplay-Stil folgen. Fall Guys ist für den PC und die PlayStation 4 erhältlich.