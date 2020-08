Fall Guys - Season 2 bringt im Oktober neue Kostüme und Minispiele

Alle News zur Spielemesse in Köln

Der Überraschungs-Hit Fall Guys: Ultimate Knockout bekommt schon bald neue Inhalte spendiert, welche dann für mehr Abwechslung im kunterbunten Multiplayer-Chaos sorgen sollen. Zur Gamescom 2020 enthüllten die Entwickler von Mediatonic nun Season 2 des Spiels und gaben einen Vorgeschmack auf die kommenden Neuerungen.Gezeigt wurde ein kurzes Sneak-Peek-Video, in dem ein paar der frischen Minispiele und Kostüme aus Season 2 zu sehen sind. Thematisch sollen sich die neuen Inhalte dabei primär am Mittelalter orientieren. Spieler können sich also beispielsweise als Ritter, Zauberer oder Drache einkleiden. Die Entwickler stellen außerdem neue Emotes in Aussicht.Fall Guys ist seit Anfang des Monats für den PC und die PlayStation 4 erhältlich. Einen genauen Termin für Season 2 haben die Entwickler noch nicht verraten, es ist jedoch von einem Start Anfang Oktober auszugehen.