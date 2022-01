Elex 2 - Neuer Combat-Trailer stimmt uns auf das Rollenspiel ein

Der deutsche Entwickler Piranha Bytes hat einen neuen Trailer zum Action-Rollenspiel Elex 2 veröffentlicht. Darin ist zu sehen, wie der Held Jax zu verschiedenen Waffen greift, um die Welt von Magalan gegen eine neue Bedrohung zu verteidigen.Nachdem Jax im ersten Teil die Bewohner des Planeten Magalan erfolgreich gegen die Hybriden verteidigen konnte, bahnt sich auch schon die nächste Gefahr an: Die Skyands geannten außerirdischen Invasoren bringen bei ihrer Ankunft Chaos und Zerstörung mit und so bleibt Jax nichts anderes übrig, als sich ein weiteres Mal in die Schlacht zu stürzen.Im Video sind einige der unterschiedlichen Waffen zu sehen, die Spieler während des Abenteuers sammeln und natürlich auch einsetzen dürfen. Dazu können diese sich einer von fünf unterschiedlichen Fraktionen anschließen und sich so besondere Fähigkeiten und Kampfstile aneignen.Elex 2 erscheint am 1. März 2022 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S