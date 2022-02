Elden Ring: Neuer Trailer stellt das Rollenspiel ausführlich vor

Ein finsteres Fantasy-Abenteuer

Viele Anpassungsoptionen

Elden Ring gehört zweifelsfrei zu den am meisten erwarteten Titel des Jahres 2022. Da die Veröffentlichung kurz bevorsteht, haben Bandai Namco und der Entwickler From Software einen neuen Trailer veröffentlicht, der das Rollenspiel noch einmal ausführlich vorstellt. Unter anderem geht es um die Navigation in der Spielwelt und die Anpassungsmöglichkeiten unseres Helden.Schauplatz von Elden Ring ist das sogenannte Zwischenland. Dieses wird als eine Welt voller Wunder und Mysterien beschrieben, die nicht nur Heimat von Helden und Königen, sondern auch vieler todbringender Gefahren ist. Spieler schlüpfen in die Rolle eines Nachkommen der Befleckten, der sich im Zwischenland auf die Suche nach dem Elden Ring begibt.Die Spielwelt ist dabei vollkommen frei erkundbar und ziemlich groß - die regelmäßige Nutzung der Karte scheint damit unerlässlich. Spieler können interessante Orte markieren, zu bereits besuchten Checkpoints per Schnellreise zurückkehren und sich außerdem mit dem Spektralross Sturmwind deutlich schneller als zu Fuß bewegen und auch sonst unzugängliche Orte erreichen. Spannend dürfte auch das sogenannte historische Verlies sein, welches mehrere Dungeons miteinander verbindet und deutlich vom Rest der Spielwelt abweichende Herausforderungen beherbergt.Im weiteren Verlauf geht das Video auch auf die Anpassungsmöglichkeiten ein. Hier dürfen Spieler nicht nur beim Aussehen Ihres Helden Hand anlegen, sondern auch zwischen verschiedenen Rüstungen, Waffen und Fähigkeiten wählen. Wer möchte, kann sich beispielsweise auf Nahkampftechniken spezialisieren oder die Zauberei meistern.Dennoch werden Kämpfe in Elden Ring alles andere als einfach. Hier kann es helfen, verschiedene Geister zu beschwören, welche dann an der Seite des Helden kämpfen. Im Multiplayer können sich mehrere Spieler zusammenschließen und die Zwischenlande dann auch gemeinsam erkunden.Wer sich selbst auf die Suche nach dem Elden Ring begeben möchte, muss nicht mehr lange warten: Das Spiel erscheint am 25. Februar 2022 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One sowie die Xbox Series X/S . Vor ein paar Tagen wurden die offiziellen offiziellen Systemanforderungen der PC-Version bekannt gegeben, diese schreiben unter anderem 12 GB RAM oder mehr vor.