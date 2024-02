Elden Ring: Termin und Trailer zur Shadow of the Erdtree-Erweiterung

Neue Abenteuer im Schatten des Erdenbaums

Release im Juni, verschiedene Editionen zur Auswahl

Gute Neuigkeiten für alle Fans von Elden Ring: Im Juni erhält das vor fast exakt zwei Jahren veröffentlichte Action-Rollenspiel seine große Story-Erweiterung: Shadow of the Erdtree führt die Spieler dann an einen verfluchten Ort, auf den der gewaltige Erdenbaum seinen unheilvollen Schatten wirft. Was diese dort erwartet, zeigt vorab ein erster Trailer.Shadow of the Erdtree wird die Welt von Elden Ring noch einmal ordentlich erweitern und abenteuerwilligen Spielern Zugang zum Land des Schattens gewähren, welches jenseits der bekannten Grenze des Zwischenlandes liegt. Dieser Geburtsort der Göttin Marika steckt daher noch voller Geheimnisse - und Gefahren - die im Schatten des titelgebenden Erdenbaums warten. Die knapp drei Minuten lange Vorschau verrät ansonsten bislang nicht viel zu der neuen Geschichte, zeigt aber immerhin bereits ein paar der Feinde und ziemlich eindrucksvollen Bosskämpfe.Wie es in der Ankündigung heißt, können Spieler jederzeit nahtlos zwischen den Gebieten des Basisspiels und der Erweiterung hin- und herreisen. Neben einer vollkommen neuen Welt mit neuen Gegnern und Dungeons fügt Shadow of the Erdtree außerdem zusätzliche Waffen, Ausrüstungsgegenstände, Magie und Waffenskills zum Spiel hinzu. Auch zu diesen wurden bisher aber noch keine genaueren Informationen geteilt.Shadow of the Erdtree erscheint am 21. Juni 2024 nicht nur für den PC, die PlayStation 5 und Xbox Series X/S , sondern auch für die PlayStation 4 und Xbox One An diesem Datum findet zudem die "Shadow of the Erdtree Edition" ihren Weg in die Händlerregale sowie digitalen Marktplätze, welche dann auch das Basisspiel enthält. Zusätzlich wird es noch eine Collector's Edition mit 40-seitigem Artbook, einer 46 cm großen Modellfigur von Messmer the Impaler und dem offiziellen Soundtrack geben. Wer den DLC oder eine der anderen Editionen vorbestellt, sichert sich damit den Ring der Miquella als Ingame-Bonusgeste.