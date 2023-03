Diablo 4: Blizzard wirbt mit einem Kirchengemälde für das Rollenspiel

Blizzard macht mit einer ungewöhnlichen Werbeaktion auf den bevorstehenden Start der offenen Beta von Diablo 4 aufmerksam: In Frankreich wurde jetzt eine Kathedrale mit einem riesigen Wandgemälde verziert, welches den finsteren Charme des Action-Rollenspiels widerspiegelt."Das Meisterwerk des Bösen" entstand in der Chapelle de Jesuites in Cambrai, Frankreich. Federführend bei der Arbeit war der Künstler Adam Miller, der Szenen aus Diablo 4 im gotischen Stil an der Decke, Kuppel sowie der hinteren Kirchenwand des im 17. Jahrhundert erbauten Gebäudes verewigte. Insgesamt entstand so ein knapp 50 Meter hohes Kunstwerk aus 20 Einzelgemälden. Ein weiteres Video zeigt, wie die Kathedrale von Diablo entstanden ist.Begleitet wird die Aktion von einem Gewinnspiel, dessen Gewinner ihr Gesicht in dem Kirchenfresko verewigen lassen können. Neben einer Anmeldung ist es dafür erforderlich, in der offenen Beta des Spiels mit einer Klasse mindestens Level 25 zu erreichen. Die offene Beta von Diablo 4 läuft 24. bis 26. März. Vorbesteller können die Beta zudem vom 17. bis 19. März spielen.