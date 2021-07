Dead Space: EA kündigt ein Remake auf Basis der Frostbite-Engine an

Wie erwartet hat Electronic Arts am Donnerstagabend beim hauseigenen EA Play Live-Event eine Neuauflage des Kult-Horrorspiels Dead Space angekündigt. Neben einer verbesserten Grafik auf Grundlage der Frostbite-Engine werden außerdem Optimierungen am Gameplay versprochen. Seinen Wurzeln soll das Spiel aber totzdem treu bleiben.Zusammen mit der Ankündigung wurde ein erstes Teaser-Video gezeigt, in dem der Protagonist Isaac Clarke an Bord der USG Ishimura zu sehen ist. So wie im Original aus dem Jahr 2008 wurde das Raumschiff von außerirdischen Kreaturen, den Nekromorphs, überrannt. In der Rolle des Technikers Isaac erforschen Spieler die genauen Hintergründe zu den Ereignissen auf der Ishimura - und suchen gleichzeitig nach Isaacs Partnerin Nicole, die sich zu Beginn des Angriffes an Bord des Schiffes befand.Wie EA betont, wird Dead Space von den Motive Studios (Star Wars Battlefront 2, Star Wars: Squadrons) von Grund auf neu entwickelt. Das Spiel soll für den PC, die PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen, nicht mehr jedoch für die alte Konsolengeneration. Einen Erscheinungstermin gibt es bislang noch nicht.