Das nächste Mass Effect zeigt sich in einem ersten Teaser-Trailer

Videos automatisch starten

Nach dem Recht durchwachsenen Mass Effect: Andromeda soll der nächste Teil der Spiele­reihe wieder an die Erfolge der ursprünglichen Trilogie anknüpfen. Ein Teaser-Video liefert nun einen ersten kurzen Vorgeschmack auf das nächste Weltraum-Epos, ohne dabei ge­nau­ere Details zu verraten.



Insgesamt befindet sich das nächste Mass Effect noch in einer recht frühen Ent­wick­lungs­pha­se. Einen endgültigen Titel gibt es noch nicht und so ist im Video schlicht von "The Next Mass Effect" die Rede. Offenbar führt die Geschichte wieder zurück in die Milchstraße. Der Teaser stellt außerdem ein Wiedersehen mit Liara T'Soni in Aussicht.



Ob es aber auch ein Wiedersehen mit weiteren bekannten Charakteren geben wird, ist ebenso unklar wie der Erscheinungstermin des Spiels. Diesbezüglich haben Electronic Arts und BioWare noch keine Neuigkeiten verraten.