Cyberpunk 2077 - Der neue Trailer ist da, Anime-Serie angekündigt

Neuer Trailer "The Gig"

Anime-Serie zum Spiel angekündigt

CD Projekt Red hat einen neuen Trailer zum Rollenspiel Cyberpunk 2077 veröffentlicht und zeigt darin viele neue Eindrücke aus einem der meisterwarteten Spiele des Jahres 2020. Außerdem wurde eine Animationsserie angekündigt, die im selben Universum spielen wird.Eigentlich wollte CD Projekt Red schon vor ein paar Wochen im Rahmen eines großen Online-Events Neuigkeiten zu Cyberpunk 2077 präsentieren. Dieses wurde jedoch aufgrund der Unruhen in den USA zunächst abgesagt. Nachgeholt wurde die Veranstaltung nun am 25. Juni. Beim sogenannten " Night City Wire " wurde unter anderem auch ein frischer Trailer präsentiert.Das neue Video mit dem Titel "The Gig" hat eine Spielzeit von rund zwei Minuten und zeigt größtenteils echtes Ingame-Material. Wie der Entwickler erklärt, findet das Gezeigte ausschließlich innerhalb der ersten Missionen des Spiels statt und verrät somit nicht allzu viel über den späteren Verlauf der Handlung. Wie es scheint, dürfen sich Spieler somit auf einen recht rasanten Start in die Story einstellen.Schauplatz von Cyberpunk 2077 ist die futuristische Metropole Night City, eine Stadt, die von kriminellen Gangs und korrupten Kon­zer­nen kontrolliert wird. Körpermodifikationen sind für die Einwohner der Megacity zum Alltag geworden, auch wenn sie längst nicht nur Gutes mit sich gebracht haben. Spieler schlüpfen in die Rolle des Söldners V, der nach einer ganz besonderen Modifikation sucht, die ihrem Besitzer die Unsterblichkeit bringen soll.Beim Night City Wire wurde mit Cyberpunk: Edgerunners außerdem eine zehnteilige Animationsserie angekündigt, die im selben Universum wie Cyberpunk 2077 spielt. In dieser soll dann aber ein Kind im Mittelpunkt stehen, das auf den Straßen von Night City ums Überleben kämpft und dabei selbst zu einem Cyberpunk-Söldner wird. Die Serie entsteht in Zusammenarbeit mit dem japanischen Animationsteam Studio Trigger und Netflix. Der Serienstart ist derzeit für das Jahr 2022 geplant.Der Start von Cyberpunk 2077 liegt zum Glück nicht mehr in ganz so weiter Ferne. Das Spiel erscheint nach mehreren Verschiebungen am 19. November dieses Jahres für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One