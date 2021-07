Bright Memory: Infinite - Neuer Trailer zum Indie-Shooter erschienen

FYQD-Studio und der Publisher Playism haben einen neuen Trailer zum Shooter Bright Memory: Infinite veröffentlicht. Zu sehen gibt es einen weiteren Schauplatz aus dem Spiel, an dem es die Heldin mit verschiedenen Feinden aufnimmt.Auch im neuesten Video präsentiert der chinesische Indie-Entwickler FYQD-Studio das Spiel von seiner visuell schönsten Seite und zeigt unter anderem überzeugende Wasser- und Lichteffekte, wenn die Heldin Shelia im strömenden Regen unter anderem gegen eine gewaltige hammerschwingende Kreatur kämpft. Auf dem PC unterstützt Bright Memory: Infinite neben Raytracing zudem auch Nvidia DLSS 2.0.Der neue Clip zeigt außerdem neue Waffen und alternative Feuermodi, welche im Verlauf der Story gesammelt beziehungsweise freigeschaltet werden können. Dazu zählt etwa ein Scharfschützengewehr, das auch Explosivgeschosse abfeuern kann.Bright Memory: Infinite erscheint noch in diesem Jahr für den PC und die Xbox Series X . Eine Version für die PlayStation 5 befindet sich ebenfalls in der Entwicklung, folgt allerdings zu einem späteren Zeitpunkt. PC-Spieler, die bereits Bright Memory besitzen, erhalten das Upgrade auf Bright Memory: Infinite kostenlos.