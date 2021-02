Bright Memory: Infinite - Der Schurke des Shooters zeigt sich im Video

Playism und FYQD-Studio haben einen neuen Trailer zu Bright Memory: Infinite veröffentlicht. Das kurze Video stellt den Antagonisten des Shooters vor, dessen Pläne vom Spieler durchkreuzt werden müssen. Außerdem gibt es neues Gameplay-Material aus der PC-Version zu sehen.Bright Memory: Infinite spielt im Jahr 2036. Nach dem Auftauchen seltsamer Him­mels­phä­no­me­ne rund um den Globus entsendet die Supernatural Science Research Organization (SRO) ihre Mitglieder, um die außergewöhnlichen Erscheinungen genauer zu untersuchen. Wie sich schnell zeigt, sind diese Teil eines uralten Geheimnisses, welches unsere Welt mit einer bisher unbekannten Dimension verbindet. Allerdings ist auch die Terrororganisation SAI dem Phänomen auf der Spur. Im Video lernen wir nun deren Anführer, General Lin, ein wenig genauer kennen.Bright Memory: Infinite soll noch in diesem Jahr für den PC, die Xbox One und Xbox Series X erscheinen. Versionen für Sonys Konsolen befinden sich ebenfalls in der Entwicklung. Wer vorab das bereits erhältliche Bright Memory auf dem PC kauft, kann zum Release kostenlos auf Bright Memory: Infinite upgraden.