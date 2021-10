Bright Memory: Infinite - Neuer Trailer verrät das Release-Datum

Bright Memory: Infinite hat einen Termin. Der actiongeladene Shooter erscheint am 11. November 2021 - zumindest für den PC. Dies teilte der Entwickler FYQD nun mit. Wer das grafisch opulente Indie-Werk hingegen auf der Xbox erleben möchte, muss sich noch ein wenig länger gedulden. Den offiziellen Release-Trailer kann sich ab sofort aber schon jeder anschauen.Die Handlung von Bright Memory: Infinite führt Spieler in das Jahr 2036. Als plötzlich rund um den Globus seltsame Himmelsphänomene beobachtet werden, entsendet die Supernatural Science Research Organization (SRO) ihre Agenten, um den Ereignissen auf den Grund zu gehen. Bald stellt sich heraus, dass diese mit einem archaischen Geheimnis verbunden sind, welches die Welt für immer verändern könnte.Spieler schlüpfen, so wie auch schon im bereits erhältlichen Vorgänger Bright Memory, in die Rolle der Agentin Shelia und bekommen es während der Kampagne immer wieder mit mächtigen Bossgegnern zu tun. Glücklicherweise kann unsere Heldin ihre Angriffstechniken mit Spezialattacken zu mächtigen Kombos verbinden.Für die PC-Fassung hat der Entwickler FYQD eng mit Nvidia zusammengearbeitet, weshalb das Spiel auf entsprechend geeigneten Systemen von Raytracing, DLSS und Nvidia Reflex profitiert. Auf technischer Seite werden außerdem Unterstützung für 21:9-Bildschirme, TAA der fünften Generation (temporal anti-aliasing) und Optimierungen für den Xbox-Controller geboten. Wer bereits den Vorgänger Bright Memory auf dem PC besitzt, darf pünktlich zum Release und ohne Extrakosten auf Bright Memory: Infinite upgraden (Steam/GOG). Zu einem späteren Zeitpunkt erscheint der Shooter außerdem für die Xbox One und Xbox Series X/S , einen genauen Termin gibt es hierfür aber noch nicht.