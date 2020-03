Bravely Default 2: Neuer Trailer veröffentlicht, Demo verfügbar

Bisher kein genauer Release-Termin bekannt

Nachdem "Bravely Default 2" im Rahmen der Game Awards 2019 angekündigt wurde, ist es recht still um das von Square Enix ent­wick­el­te Rollenspiel geworden. Nun hat Nintendo einen weiteren Trailer zu dem Switch-Spiel veröffentlicht. Außerdem steht eine Demo-Version bereit, die ab sofort kostenlos aus dem Nintendo eShop heruntergeladen werden kann.Der etwa eine Minute lange Trailer wurde im Rahmen einer Direct Mini gezeigt. Der Spieler hat die Möglichkeit, sich mit vier Helden ins Abenteuer zu stürzen. Als Schau­platz dient der fiktive Kontinent Excillant, auf dem fünf Königreiche existieren. In dem Rollenspiel können die Spieler wunderschöne Orte erkunden und Fähigkeiten erlernen. Im Kampf muss man sich entscheiden, ob ein Angriff abgewehrt oder selbst ein Angriff gestartet werden soll.Während die Demo-Version schon verfügbar ist, wird die Vollversion des Spiels im Laufe des Jahres auf den Markt gebracht. Ein genaues Erscheinungs-Datum haben Nintendo und Square Enix bislang noch nicht genannt. Vor dem Release soll es eine Umfrage geben, in der die Spieler ihre Erfahrung mit der Demo-Version bewerten können.Neben "Bravely Default 2" hat Nintendo in der Direct Mini-Ausgabe zahlreiche weitere Neu­er­un­gen für die Switch angekündigt. Zu den Neuheiten zählen die Klassiker-Sammlung "51 Worldwide Games", ein neuer Er­wei­ter­ungs­pass für "Pokémon Schwert & Schild", ein Rhyth­mus-Modus in "Ring Fit Adventure" sowie "Xenoblade Chronicles: Definitive Edition".