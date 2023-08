Black Myth: Wukong - Gamescom-Trailer zeigt gewaltige Bosskämpfe

Black Myth: Wukong ist ein von der chinesischen Mythologie inspiriertes Adventure, das nächstes Jahr für PC und Konsole erscheint. Zur Gamescom hat das Entwicklerteam Game Science einen neuen Trailer veröffentlicht, in dem es der affige Held mit einigen bedrohlichen Kreaturen aufnimmt.In dem Video kämpft der Affenkönig Sun Wukong gleich gegen mehrere Bossgegner wie einen blutrünstigen Tiger oder einen riesigen Skorpion. Neben der beeindruckenden Grafik auf Basis der Unreal Engine 5 kommt dabei auch das schnelle Gameplay gut zur Geltung, wenn Wukong verheerenden Angriffen ausweicht und selbst mit seinem verlängerbaren Stab angreift. Soulslike-Fans dürften voll auf ihre Kosten kommen.Ein Erscheinungsdatum hat Black Myth: Wukong leider auch weiterhin nicht. Derzeit ist eine Veröffentlichung im Sommer 2024 geplant. Als unterstützte Plattformen gibt Game Science derzeit den PC, die PlayStation 5 und Xbox Series X/S an. Ein Release über Cloud-Gaming-Plattformen wird ebenfalls in Erwägung gezogen.