Black Myth: Wukong - Neuer Trailer zum chinesischen Neujahrsfest

Das chinesische Indie-Studio Game Science hat einen neuen Trailer zu Black Myth: Wukong veröffentlicht, der eine Mischung aus CGI-Sequenzen und Gameplay aus dem Action-Rollenspiel zeigt. Black Myth: Wukong basiert auf der berühmten chinesischen Geschichte "Journey to the West", bis zum Start der vielversprechenden Adaption ist aber noch einiges an Geduld gefragt.



Der Trailer wurde anlässlich des in dieser Woche stattfindenden Neujahrsfests veröffentlicht. Am 12. Februar endet nämlich das Jahr der Ratte und das Jahr des Büffels beginnt. Mit dem Spiel hat dies natürlich wenig zu tun, denn dort steht der Affenkönig Sun Wukong im Mit­tel­punkt, der sich auf seiner langen Reise gegen eine Reihe Monster und Fabelwesen zur Wehr setzen muss. Neben seinen Martial-Arts-Fähigkeiten kann sich der affige Held auch mit weiteren Tricks weiterhelfen und etwa seine Gestalt wandeln.



Einen genauen Termin hat Black Myth: Wukong bislang noch nicht, der Release soll aber voraussichtlich irgendwann im Jahr 2023 erfolgen.