Niedlicher Trailer bestätigt: Black Myth Wukong erscheint erst 2024

Eigentlich sollte das in optischer Hinsicht ziemlich beeindruckende Action-Rollenspiel Black Myth: Wukong in diesem Jahr erscheinen, doch daraus wird leider nichts: Wie das Studio Game Science nun verriet, tritt der Affenkönig seine abenteuerliche Reise erst 2024 an. Ein putziges Animationsvideo soll die Enttäuschung zumindest ein wenig mildern.Die Geschichte von Black Myth: Wukong lehnt sich an den chinesischen Roman Die Reise nach Westen an und somit steht eigentlich der Affenkönig Sun Wukong im Mittelpunkt. Der Star des nun veröffentlichten Stop-Motion-Films ist jedoch ein Hase - wenig überraschend, denn immerhin ist 2023 das Jahr des Hasen. Das Langohr bekommt in dem Clip zwar eine Kopie des Spiels in die Pfoten, tatsächlich spielen kann er es aus gleich mehreren Gründen aber trotzdem nicht.Bleibt zu hoffen, dass wir nicht auch so lange wie der Hase auf das Spiel warten müssen. Aktuell ist Black Myth: Wukong auf den Sommer 2024 datiert und wird dann unter anderem auf dem PC spielbar sein. Für welche Plattformen das Abenteuer sonst noch erscheint, hat Game Science auch weiterhin nicht weiter spezifiziert. Wahrscheinlich sind Versionen für die PlayStation 5 und Xbox Series X/S