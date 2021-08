Black Myth Wukong sieht dank Unreal Engine 5 jetzt noch schöner aus

Der chinesische Entwickler Game Science hat ein neues Gameplay-Video zum vielversprechenden Adventure Black Myth: Wukong veröffentlicht. Darin ist das Spiel zum ersten Mal mit der Unreal Engine 5 unter Verwendung von Nvidia DLSS zu sehen.Black Myth: Wukong sorgte bereits bei seiner Ankündigung vor einem Jahr für Aufsehen. Grund dafür war nicht nur das relativ unverbrauchte Szenario, sondern vor allem die detaillierte Grafik des Action-Adventures. Seitdem sind die Entwickler von der Unreal Engine 4 auf die Unreal Engine 5 gewechselt und haben das Spiel um Nvidia DLSS erweitert. Dadurch soll Black Myth: Wukong noch schöner aussehen und auf RTX-Grafikkarten in höheren Auflösungen trotzdem flüssig laufen. In dem Video ist die Unreal Engine 5 zum ersten Mal überhaupt zusammen mit Nvidia DLSS zu sehen.Die Geschichte von Black Myth: Wukong basiert auf der chinesischen Geschichte "Die Reise in den Westen" und lässt Spieler als Affenkönig Wukong gegen reihenweise Monster und Fabelwesen kämpfen. Im neuen Video ist unter anderem ein riesiger weißer Drache zu sehen. Auf YouTube ist das Video auch in 4K-Auflösung mit 60 fps verfügbar.Wann Black Myth: Wukong erscheint, ist weiterhin nicht bekannt. Das Spiel soll neben dem PC auch für die aktuelle Konsolengeneration veröffentlicht werden.