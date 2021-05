Biomutant - Neuer Trailer mit Star Wars-Anspielungen veröffentlicht

THQ Nordic hat einen neuen Trailer zu Biomutant veröffentlicht, in dem der Auftritt des pelzigen Helden ein wenig an die Künste der Jedi-Meister aus Star Wars erinnert. Wenig überraschend, denn immerhin feierte der "May The Furrth Trailer" am gestrigen Star Wars Days seine Premiere.Auch wenn die Charaktere von Biomutant durchaus auch gut in die Welt von Star Wars passen könnten, hat das Action-Rollenspiel natürlich keine Verbindungen zum Scifi-Fran­chise. In der Rolle eines tierischen Helden müssen Spieler hier ihre Heimat retten, die von einer tödlichen Seuche heimgesucht wird. Auf seiner Reise kann der Held verschiedene Martial-Arts-Techniken meistern und diese zudem mit Schusswaffen und besonderen Mutationen kombinieren. Dadurch soll Biomutant reichlich Abwechslung bei den Kämpfen bieten.Biomutant erscheint am 25. Mai 2021 für den PC, die PlayStation 4 und Xbox One , kann aber auch auf der PlayStation 5 und Xbox Series X gespielt werden.