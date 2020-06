Biomutant - Neuer Gameplay-Trailer zum Open-World-Spiel

THQ Nordic hat einen neuen Gameplay-Trailer zum Open-World-Adventure Biomutant veröffentlicht, der überraschend ausführlich ausfällt und so knapp zehn Minuten lang Einblicke in das Spiel gestattet. Zu sehen gibt es etwa Eindrücke von den unterschiedlichen Landschaften und einige der pelzigen Charaktere und Mutationen.Um das Spiel Biomutant war es zuletzt sehr ruhig geworden. Eingestellt wurde das Projekt allerdings nicht, wie THQ Nordic und der Entwickler Experiment 101 nun mit einem neuen Gameplay-Trailer bekräftigen. Dieser zeigt unter anderem, wie es der spielbare Held mit verschiedenen Kreaturen in der frei begehbaren Spielwelt aufnimmt oder größere Strecken mit recht ungewöhnlichen Fort­be­we­gungs­mitteln überbrückt.Biomutant wird für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One entwickelt, einen Erscheinungstermin gibt es auch weiterhin leider nicht.