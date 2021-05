Biomutant: Das Open-World-Rollenspiel zeigt sich im Launch-Trailer

THQ Nordic und der Entwickler Experiment 101 veröffentlichen heute den Action-Rollenspiel-Mix Biomutant für PC und Konsolen. Zum Start zeigt sich das Spiel jetzt im offiziellen Launch-Trailer, der Eindrücke aus den unterschiedlichen Regionen der frei erkundbaren Welt und einige der dort lebenden Kreaturen zeigt.Biomutant spielt in einer Welt, in der sich die Menschen selbst ausgelöscht haben. Stattdessen wird die Erde nun von Tiermutanten besiedelt, die allerdings auch auf eine nicht gerade glückliche Zukunft zusteuern. Spieler schlüpfen daher in die Rolle eines solchen Mutanten, um die zerstrittenen Stämme zu vereinen und einen Weg zur Bekämpfung einer tödlichen Seuche zu finden.Spieler dürfen sich dazu frei in der recht farbenfrohen Postapokalypse bewegen und verschiedene Regionen erkunden. Dazu gehören neben der offenen Wildnis auch unterirdische Tunnelsysteme, Berge oder ein Archipel. Beim Kampfsystem kombiniert Biomutant Nahkampfangriffe mit Schusswaffen sowie besondere Mutationsattacken. Waffen können frei hergestellt und kombiniert werden und auch die Mutationen des Helden lassen sich in bestimmte Richtungen steuern, um so einen individuellen Helden zu erschaffen.Biomutant wurde erstmals während der Gamescom im Jahr 2017 gezeigt und ist nach mehreren Verschiebungen nun für den PC, die PlayStation 4 und Xbox One erhältlich.