Biomutant - Neuer Combat-Trailer stellt das Kampfsystem vor

THQ Nordic und das Studio Experiment 101 zeigen in einem neuen Trailer das Kampfsystem von Biomutant ein wenig genauer. Dieses umfasst sowohl verschiedene Nahkampfangriffe als auch Attacken aus größerer Entfernung.In dem actionlastigen Fantasy-Rollenspiel schlüpfen Spieler in die Rolle eines tierischen Helden, dessen Heimat von einer tödlichen Seuche heimgesucht wird. Während einer abenteuerlichen Reise zur Rettung seiner Welt muss es der Held mit massig Feinden aufnehmen.Hierbei können verschiedene Martial-Arts-Angriffe, Mutationsaktionen und Schusswaffen zu einem individuellen Kampfstil kombiniert werden. Durch Fortschritt und gesammelte Verbesserungen stehen dem Helden immer wieder neue Möglichkeiten zur Verfügung. Die Kämpfe sollen so auch langfristig Abwechslung bieten.Wer Biomutant vor dem Start am 25. Mai auf dem PC, der PlayStation 4 oder Xbox One vorbestellt, sichert sich zusätzlich zum Spiel den Söldnerklasse-DLC und den offiziellen Soundtrack.