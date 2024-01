Banishers: Ghosts of New Eden - Offizieller Story-Trailer verfügbar

Focus Entertainment und das Studio Don't Nod haben einen neuen Trailer zu Banishers: Ghosts of New Eden veröffentlicht. Dieser fasst noch einmal die Geschichte des Action-Rollenspiels zusammen und bringt uns die beiden spielbaren Protagonisten ein wenig näher.Banishers: Ghosts of New Eden erzählt die emotionale Geschichte von Antea Duarte and Red mac Raith, ein Liebespaar, welches als sogenannte Banisher die Bewohner von New Eden vor Angriffen aus der Geisterwelt beschützt. Als Antea jedoch bei einem tragischen Unfall stirbt und so selbst zu einem verhassten Geist wird, werden die Arbeit und Beziehung der beiden auf eine harte Probe gestellt.Während Spieler abwechselnd in die Rollen der beiden Helden schlüpfen, können sie sowohl auf ein vielseitiges Arsenal an Werkzeugen des Geisterjägers Red als auch Anteas spirituelle Kräfte zurückgreifen, um die Seelen Verstorbener zu verbannen, übernatürliche Kreaturen zu bekämpfen und den uralten Geheimnissen auf die Spur zu kommen, die in den Gemeinschaften von New Eden schlummern.Banishers: Ghosts of New Eden erscheint am 13. Februar 2024 für den PC, die PlayStation 5 und Xbox Series X/S