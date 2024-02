Banishers: Ghosts of New Eden zeigt sich im offiziellen Launch-Trailer

Focus Entertainment und das Entwicklerstudio Don't Nod haben gemeinsam den Launch-Trailer zu Banishers: Ghosts of New Eden veröffentlicht, das ab sofort für den PC sowie die aktuelle Konsolengeneration von Sony und Microsoft erhältlich ist. In dem Action-Rollenspiel schlüpfen Spieler in die Rolle zweier Geisterjäger, deren gemeinsame Arbeit auf eine harte Probe gestellt wird.Die Geschichte von Banishers: Ghosts of New Eden spielt im Jahr 1695. Die Bewohner des fiktiven New Eden werden von gefährlichen Geistwesen heimgesucht. Hilfe versprechen sogenannte Banisher oder Verbanner, zu denen auch die beiden Protagonisten Antea Duarte und Red mac Raith zählen.Allerdings stirbt Antea während eines Einsatzes und wird dadurch selbst zu einem von den Menschen verhassten Geist - was die beiden Liebenden vor große Probleme stellt und Spielern einige schwere Entscheidungen abverlangt.Die Frage ist nämlich, ob Raith seinem einst geleisteten Schwur als Geisterjäger folgen oder sogar die Seelen der Lebenden opfern wird, um so möglicherweise seine Liebe aus dem Reich der Toten zurückzuholen. Neben Einblicken in die Story zeigt der Launch-Trailer auch neue Gameplay-Szenen mit den beiden Protagonisten.