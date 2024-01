Banishers: Ghosts of New Eden - Neuer Trailer zum Action-Rollenspiel

Von Liebe, Tod und Aufopferung

Focus Entertainment und das Studio Don't Nod haben einen neuen Trailer zu Banishers: Ghosts of New Eden veröffentlicht, das in rund einem Monat für PC und Konsole erscheint. Das Video stellt die beiden Protagonisten des Action-Rollenspiels in den Mittelpunkt, deren Liebesbeziehung auf eine harte Probe gestellt wird.Banishers: Ghosts of New Eden erzählt die Geschichte der beiden Geisterjäger Antea Duarte und Red mac Raith - oder "Verbanner", wie sie im neuen Spiel der Life is Strange-Entwickler heißen. Deren Aufgabe ist es, Geister zu bekämpfen, die in der Welt der Lebenden verweilen und eine Gefahr für die Menschen darstellen.Allerdings stirbt Antea während einer Mission und wird so selbst zu einem der Geister, welche die beiden mit allen Mitteln zu bekämpfen geschworen haben. Im Verlauf der Geschichte übernehmen Spieler abwechselnd die Rollen der beiden Protagonisten, um weitere Geister zu verbannen und dabei vielleicht auch einen Weg zu finden, Antea von ihrem tragischen Schicksal zu befreien. Dabei müssen dann auch einige folgenschwere Entscheidungen gefällt werden, welche gleichermaßen die Welt der Lebenden und die der Toten betreffen.Banishers: Ghosts of New Eden erscheint am 13. Februar 2024 für den PC, die PlayStation 5 und Xbox Series X/S