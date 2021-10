Bald nicht mehr PlayStation-exklusiv: God of War kommt für den PC

Verbesserte Grafik auf dem PC

Schon seit einer Weile gibt es Gerüchte, Sony würde das bislang ausschließlich für die PlayStation 4 erhältliche God of War aus dem Jahr 2018 auch für den PC veröffentlichen. Diesen Gerüchten hat Sony nun ein Ende bereitet und das Spiel offiziell angekündigt. Ein erster Trailer zeigt erste Ausschnitte aus der PC-Fassung.Sony hält an seinem Versprechen fest, weitere Exklusivtitel von der PlayStation auf den PC zu portieren. Nachdem in der Vergangenheit bereits PC-Umsetzungen etwa von Days Gone und Horizon: Zero Dawn erschienen waren und jüngst auch Uncharted 4 für Windows-Systeme angekündigt wurde, stattet schon bald auch Kratos zusammen mit seinem Sohn Atreus dem PC einen Besuch ab.God of War (2018) wird auf dem PC in einer technisch verbesserten Version erscheinen und in 4K sowie mit unlimitierter Framerate laufen - entsprechend leistungsstarke Hardware vorausgesetzt. Weitere Optimierungen verspricht Sony etwa bei der Darstellung von Schatten und Reflexionen sowie beim Sichtbereich, der nun größer ausfällt. Besitzer einer aktuellen Nvidia-Grafikkarte können für höhere Bildraten DLSS nutzen und durch Nvidia Reflex von niedrigeren Latenzen profitieren.God of War unterstützt auf dem PC außerdem besonders breite 21:9-Bildschirme und lässt sich neben den DualShock-4- und DualSense-Controllern natürlich auch mit vielen anderen Gamepads sowie mit Tastatur und Maus spielen.God of War erscheint am 14. Januar 2022 für den PC und kann bereits jetzt unter anderem bei Steam und im Epic Games Store vorbestellt werden.