Babylon's Fall - Übersichtstrailer stellt das Action-Rollenspiel vor

Square Enix hat einen neuen Trailer zu Babylon's Fall geteilt. Das Video soll einen umfassenden Überblick über das kooperative Action-Rollenspiel geben, im Fokus steht dabei in erster Linie das Kampfsystem. Hier können Spieler zu unterschiedlichen Waffen greifen und verschiedene Kampfstile miteinander kombinieren.Schauplatz von Babylon's Fall bildet "Die Zikkurat", ein gewaltiger Turm des untergegangenen Reichs der Babylonier, dessen Schätze aber noch immer von ihren Wächtern beschützt werden. Bis zu drei Spieler schlüpfen jeweils in die Rolle eines solchen Wächters, der durch die Kraft eines Implantats, dem so genannten Gideon-Sarg, übermenschliche Kräfte besitzt.Spieler können bis zu vier unterschiedliche Waffen gleichzeitig führen und so einen eigenen Spielstil entwickeln und auf verschiedene Gegner möglichst effektiv reagieren. Während Schwerter am besten für den schnellen Nahkampf geeignet sind, können die langsameren Hämmer einen deutlich größeren Schaden anrichten. Bögen sind (natürlich) dazu da, Gegner aus sicherer Entfernung zu bekämpfen. Besonders effektiv und vielseitig einsetzbar sind Zauberstäbe, die zudem Team-Mitglieder stärken können.Babylon's Fall erscheint am 3. März 2022 für den PC via Steam, die PlayStation 4 und die PlayStation 5 . Ab dem 25. Februar steht außerdem eine PlayStation-Demo bereit.