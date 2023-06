Star Wars Outlaws: So sieht das Open-World-Spiel von Ubisoft aus

Am Sonntagabend wurde beim Xbox Games Showcase Star Wars Outlaws enthüllt . Das erste Star-Wars-Spiel von Ubisoft gab es allerdings nur in Form eines Cinematic-Trailers zu sehen. Mittlerweile wurde - wie von dem Studio versprochen - ein ausführliches Gameplay-Video nachgereicht. Und das Gezeigte sieht durchaus vielversprechend aus.Die rund zehn Minuten lange Gameplay-Sequenz zeigt eine vollständige Mission, in welcher die Heldin Kay ein wichtiges Objekt für eine Auftraggeberin stehlen muss. In der Third-Person-Perspektive ist Kay zunächst schleichend unterwegs, sie kann aber auch von ihren Fäusten oder ihrem Blaster Gebrauch machen, wenn dies denn erforderlich ist. Das Video zeigt außerdem, wie sich ihr pelziger Begleiter Nix einsetzen lässt: Die kleine Kreatur kann etwa Feinde ablenken oder auf Kommando Tasten drücken und Schalter umlegen.Nachdem Kays Tarnung aufgeflogen ist, muss sie schnell aus dem feindlichen Gebiet fliehen, wobei es ihr recht einfach gelingt, die Verfolger mit ihrem Speeder abzuschütteln. Eine anschließende Zwischensequenz zeigt: Entscheidungen des Spielers können den weiteren Verlauf der Geschichte beeinflussen. In diesem Fall wird Kay gleich wieder zur Gejagten, wobei sie dieses Mal im Cockpit ihres Raumschiffes, der Trailblazer, Platz nimmt und es zu einem heißen Luftgefecht im All kommt.Ubisoft hat außerdem ein weiteres Video veröffentlicht, in dem wir etwas mehr über die Heldin Hay Vess, die übrigens von der kanadischen Schauspielerin Humberly González verkörpert wird, erfahren.