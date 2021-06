Mario + Rabbids Sparks of Hope wurde für die Switch angekündigt

Alle Infos, Trailer und Ankündigungen

Ubisoft schickt das ungewöhnliche Crossover Mario + Rabbids in die nächste Runde: Ein wenig überraschend hat das Studio mit Sparks Of Hope den zweiten Teil des rundenbasierten Strategiespiels vorgestellt. Am Spielprinzip dürfte sich nicht allzu viel ändern, jedoch gibt es eine neue Geschichte, die uns der Ankündigungstrailer ein wenig näher bringen soll.Mario + Rabbids Sparks Of Hope entsteht erneut in Zusammenarbeit mit Nintendo und lässt Mario und seine Freunde ein weiteres Abenteuer gemeinsam mit den verrückten Rabbids erleben. Dieses Mal müssen die Helden die Pläne des Schurken Cursa durchkreuzen, der den Sparks ihre Energie entziehen und diese dann für die Eroberung der Galaxie missbrauchen will. Bei den Sparks handelt es sich um kleine Wesen, die aus der Verschmelzung von Rabbids und Lumas entstanden sind.Spieler können sich aus neun unterschiedlichen Charakteren drei Helden aussuchen und mit diesen die Sparks retten. Gerettete Sparks können dann rekrutiert werden und Mario und Co. im Kampf zur Seite stehen. Dabei kombiniert das Spiel rundenbasierte Taktik und Echtzeit-Action.Mario + Rabbids Sparks of Hope erscheint 2022 exklusiv für die Nintendo Switch . Zusaätzlich Ankündigungstrailer zeigt Nintendo außerdem einen kurzen Sneak-Peak-Trailer mit Bildmaterial aus einer Pre-Alpha-Fassung des Spiels.