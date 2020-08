Atomic Heart erscheint auch für PS5 und Xbox Series X, neuer Trailer

Der russische Entwickler Mundfish hat ein neues Gameplay-Video aus dem Rollenspiel-Shooter-Mix Atomic Heart freigegeben und zeigt darin neue Eindrücke von der Spielwelt. Außerdem wurde das Spiel nun auch für die beiden Next-Gen-Konsolen von Sony und Microsoft bestätigt.In Atomic Heart schlüpfen Spieler in die Rolle des Spezialagenten P3, der die Geschehnisse in einer strenggeheimen Forschungsstation untersucht, in der ganz offenbar so einiges schiefgelaufen ist. Im neuen Video durchstreift P3 die VDNKH-Ausstellungshallen und wird dort mit einigen Gegnern konfrontiert. Zum Schluss kommt es noch zu einem Kampf mit dem Mini-Bossgegner Plyush.Mundfish hat außerdem angekündigt, dass Atomic Heart auch für die PlayStation 5 und Xbox Series X erscheint. Bisher war das Spiel nur für den PC, die PlayStation 4 und Xbox One bestätigt. Einen Release-Termin gibt es allerdings auch weiterhin nicht.