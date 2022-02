Atomic Heart: Neuer Story-Trailer grenzt den Release-Zeitraum ein

Atomic Heart erscheint im 4. Quartal 2022

Der russische Entwickler Mundfish hat einen neuen Trailer zu Atomic Heart veröffentlicht. Das längere Video will uns mit der Handlung und dem Schauplatz des Shooters ein wenig besser vertraut machen, außerdem wird der Erscheinungstermin näher eingegrenzt. Dieser ist aber noch immer einige Monate entfernt.Atomic Heart wurde bereits vor längerer Zeit angekündigt und ist sicherlich einer der verrücktesten Shooter, die sich derzeit in der Entwicklung befinden. In der Realität des Spiels konnte die Sowjetunion den Zweiten Weltkrieg gewinnen. Gelingen konnte dies durch den massiven Einsatz fortschrittlicher Militärroboter, die anschließend auch für den weltweiten Wiederaufbau genutzt werden. Allerdings kommt es im Jahr 1955 zu einem schweren Zwischenfall in der Forschungsstation №3826, woraufhin die Roboter gegen ihre Erschaffer zu rebellieren beginnen.Spieler schlüpfen an diesem Punkt in die Rolle des Agenten P-3, der die Folgen des Zwischenfalls beseitigen und gleichzeitig verhindern soll, dass vertrauliche Informationen an die Öffentlichkeit gelangen. Ganz offenbar haben die Machtinhaber hier ein dunkles Geheimnis zu verbergen.Fest steht jetzt, dass Atomic Heart noch in diesem Jahr erscheint. Der Trailer gibt "########ber 2022" als Zeitfenster an - es ist also mit einem Release zwischen September und Dezember 2022 zu rechnen. Das Spiel kommt dann für den PC, die PlayStation 4 Xbox One sowie Xbox Series X/S in den Handel.